Технологии 26 мая 2023, 21:40 Глава Microsoft указал на главную опасность искусственного интеллекта Reuters: главу Microsoft испугала способностью искусственного интеллекта создавать фейки РИА «Новости»

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Глава корпорации Microsoft Брэд Смит предупредил людей об опасности искусственного интеллекта. Она заключается в его способности создавать фейки — ложный контент, неотличимый от настоящего, сообщило агентство Reuters.

Смит в связи с этим призвал принять меры, ограничивающие возможность использовать ИИ в преступных целях.

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«Нам придется решить проблемы, связанные с дипфейками. Придется решить, в частности, то, что нас беспокоит в отношении большинства зарубежных операций кибервлияния», — сказал глава корпорации.

Смит также обратился к правительству с просьбой ввести меры лицензирования технологий и экспортного контроля, чтобы не допустить их утечки и кражи. Глава Microsoft обратил внимание, что искусственный интеллект нельзя применять в управлении критической инфраструктурой.

Это касается электросетей, водоснабжения и прочего. К тому же, людям нужно демонстрировать, на что способны на самом деле новые технологии.

Специалисты Сеченовского университета при помощи цифровой методики научили искусственный интеллект ставить диагнозы. Это помогает сократить время лечения пациента на 20%.