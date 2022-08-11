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    11 августа 2022, 08:56

    Искусственный интеллект в России научили ставить диагноз

    Ученые Сеченовского университета научили искуственный интеллект ставить диагноз

    Наза Салех Захи

    Специалисты Сеченовского университета обучили искусственный интеллект помогать медикам в постановке диагноза. Это удалось сделать с помощью разработанной цифровой методики. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе университета.

    Искусственный интеллект в России научили ставить диагноз

    «Ученые Центра анализа сложных систем (ЦАСС — прим. ред.) Сеченовского университета разработали цифровую методику постановки диагноза. С ее помощью время лечения пациента может быть сокращено до 20%», — сказано в сообщении.

    Ученые использовали данные аппаратов компьютерной томографии, инсулиновых измерителей, кардиостимуляторов, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования. Все эти предметы дали возможность составить представление о каждом конкретном пациенте как о функционирующей химической и биологической системе, добавили в пресс-службе.

    Разработанные специалистами алгоритмы моделируют прогноз реакции отдельного организма на лечение, а также помогают точно определить, как назначенных лечащим врачом прием лекарств влияет на заболеваемость и смертность.

    Специалисты после экспериментальной и клинической фазы исследования смогли подбирать наиболее оптимальную модель лечения. Разработанная технология даст возможность уменьшить сроки лечения не менее чем на 20%, а также позволит врачам уделять больше времени лечению больных по другим направлениям. Более того, методика минимизирует человеческий фактор.