Искусственный интеллект в России научили ставить диагноз

Специалисты Сеченовского университета обучили искусственный интеллект помогать медикам в постановке диагноза. Это удалось сделать с помощью разработанной цифровой методики. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе университета.

«Ученые Центра анализа сложных систем (ЦАСС — прим. ред.) Сеченовского университета разработали цифровую методику постановки диагноза. С ее помощью время лечения пациента может быть сокращено до 20%», — сказано в сообщении.

Ученые использовали данные аппаратов компьютерной томографии, инсулиновых измерителей, кардиостимуляторов, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другого медицинского оборудования. Все эти предметы дали возможность составить представление о каждом конкретном пациенте как о функционирующей химической и биологической системе, добавили в пресс-службе.

Разработанные специалистами алгоритмы моделируют прогноз реакции отдельного организма на лечение, а также помогают точно определить, как назначенных лечащим врачом прием лекарств влияет на заболеваемость и смертность.

Специалисты после экспериментальной и клинической фазы исследования смогли подбирать наиболее оптимальную модель лечения. Разработанная технология даст возможность уменьшить сроки лечения не менее чем на 20%, а также позволит врачам уделять больше времени лечению больных по другим направлениям. Более того, методика минимизирует человеческий фактор.