Гигантский кратер нашли на одном из спутников Юпитера
Ученые создали компьютерную модель спутника, чтобы определить, откуда на Ганимеде большое количество борозд, впадин и трещин, сообщает журнал Icarus. Раньше однозначного ответа не было: часть астрономов считали, что это следы столкновений с астероидами, другая — что они появились из-за внутренних процессов самого спутника.
Теперь же ясно, что вся сеть неровностей на поверхности Ганимеда — это следы одного огромного кратера. Возможно, он образовался из-за столкновения спутника с астероидом радиусом в 150 километров. Если кратер действительно существует, то он является самой большой структурой такого рода в Солнечной системе.
Больше ясности даст миссия JUICE, которую запустят в 2022 году. Она прибудет к Юпитеру в 2029 году и изучит спутники этой планеты.
Ганимед, а также Ио, Каллисто и Европу открыл Галилео Галилей в начале XVII века. Все это — спутники планеты-гиганта — Юпитера.
Ранее стало известно, что пилотируемая миссия SpaceX начнется в конце октября текущего года.