Гигантский кратер нашли на одном из спутников Юпитера

Гигантский кратер на Ганимеде, одном из спутников Юпитера, покрывает почти всю его «темную» сторону. Открытие сделали японские планетологи.

Ученые создали компьютерную модель спутника, чтобы определить, откуда на Ганимеде большое количество борозд, впадин и трещин, сообщает журнал Icarus. Раньше однозначного ответа не было: часть астрономов считали, что это следы столкновений с астероидами, другая — что они появились из-за внутренних процессов самого спутника.

Теперь же ясно, что вся сеть неровностей на поверхности Ганимеда — это следы одного огромного кратера. Возможно, он образовался из-за столкновения спутника с астероидом радиусом в 150 километров. Если кратер действительно существует, то он является самой большой структурой такого рода в Солнечной системе.

Больше ясности даст миссия JUICE, которую запустят в 2022 году. Она прибудет к Юпитеру в 2029 году и изучит спутники этой планеты.

Ганимед, а также Ио, Каллисто и Европу открыл Галилео Галилей в начале XVII века. Все это — спутники планеты-гиганта — Юпитера.

Ранее стало известно, что пилотируемая миссия SpaceX начнется в конце октября текущего года.