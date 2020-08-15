NASA отложило следующий пилотируемый полет ракеты SpaceX

Американское космическое агентство NASA сообщило, что следующая миссия со SpaceX начнется не раньше конца октября. Она доставит на Международную космическую станцию (МКС) Шеннон Уокер, Майка Хопкинса, Виктора Гловера и Соичи Ногучи.

Первоначально, по данным Вusiness Insider, миссия была запланирована уже на сентябрь. Однако представители NASA заявили, что хотят синхронизировать ее с расписанием других астронавтов и космонавтов, которые в этот период будут улетать или прилетать на МКС.

По большому счету первая официальная космическая миссия SpaceX была успешной демонстрацией возможностей. Ее благополучное завершение заложило основу как минимум для шести последующих визитов на МКС, в том числе, для коммерческих экипажей.

Новую миссию NASA приурочили к прилету на МКС астронавта Кейт Рубенс, космонавтов Сергея Рыжкова и Сергея Кудь-Сверчкова, которые стартуют на МКС 14 октября. В это время на станции все еще будут находиться астронавт Крис Кэссиди и космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Они должны вернуться на Землю 22 октября. Помимо этого, участники второй миссии NASA смогут пересечься с членами экипажа МКС, прилет которых запланирован на весну.

Новая команда планирует оставаться на станции шесть стандартных месяцев. Она рассчитывают проводить регулярные эксперименты и сотрудничать с другими экипажами.

Партнерство SpaceX и NASA сокращает зависимость агентства от российского космического корабля «Союз». В последнее время стоимость места в нем составляет 90 миллионов долларов. Место на шаттле SpaceX, по прогнозам, будет стоить 55 миллионов долларов.