Герои классических мемов смогли монетизировать свою интернет-славу

Герои мемов «Девочка-катастрофа», «Слишком навязчивая подружка», «Подонок Стив», «Брайан-неудачник» и другие сетевые легенды решили заработать на былой славе и превратили свои картинки в NTF-токены. Об этом сообщило издание TJournal.

Люди, чьи снимки обрели славу в интернете, превратившись в мемы, до недавнего момента почти не получали от своей цифровой известности никого профита. Но ситуация поменялась после того, как в 2021 году появились NFT-аукционы, на которых можно купить токен-картинку, закрепив свои права на ее, как на актив, специальным цифровым сертификатом.

Зои Рот, которая прославилась благодаря мему «Девочка-катастрофа», продала токен с картинкой почти за 372 тысячи долларов (около 28,3 миллиона рублей). Зои рассказала журналистам Wired, что сейчас учится в университете, где изучает международные отношения и китайский язык. А «слишком навязчивая подружка» Лайна Моррис заработала на снимке порядка 448 тысяч долларов (более 34 миллионов рублей).

Крис Крокер, который требовал оставить Бритни Спирс в покое, заработал на своем видео 41 тысячу долларов (порядка трех миллионов рублей). Примерно столько же заработал на своем школьном фото Кайл Крейвен, которого прозвали «Брайан-неудачник» — 44 тысячи долларов. Сейчас он управляет строительной компанией. Герой мема «Подонок Стив» — Блэйк Бостон — разбогател на 67 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей).

Ранее на NFT-аукционе продали картину Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная в колье». Владельцем токена стал глава блокчейн-компании Tron Джастин Сан, который заплатил 20 миллионов долларов (свыше 1,5 миллиарда рублей).