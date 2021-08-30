Генконструктор РСС «Энергия»: космонавты нашли на МКС еще одну трещину

Космонавты в ходе исследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле конструкции «Заря». Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

По словам Соловьева, такая ситуация вызывает беспокойство. Ранее сквозные трещины уже были обнаружены в модуле «Звезда». Это наводит на мысль, что и новые найденные повреждения со временем начнут расползаться.

Осенью 2019 года стало известно, что на МКС произошла небольшая утечка воздуха. В 2020 году была обнаружена первая трещина, вскоре ее удалось заделать. Экипажу станции ситуация не угрожала.

Позже космонавты нашли еще одну трещину и заделали ее. Но утечка воздуха продолжилась. Она сейчас далека от аварийных показателей, поэтому экипаж не бьет тревогу. Воздух подвозят на МКС на грузовых кораблях.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что вопрос присутствия российских космонавтов на борту МКС будет решаться в ближайшие месяцы. С апреля этого года обсуждается возможность покинуть Международную космическую станцию и начать работу над собственным проектом.