Рогозин: вопрос присутствия российских космонавтов на МКС решат в ближайшие месяцы

Будет ли Россия продолжать участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) станет известно в ближайшие месяцы. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Об этом он заявил во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы».

«Это вопрос, который найдет свое разрешение в ближайшие несколько месяцев», — подчеркнул Рогозин.

О том, что Россия может оставить МКС, стало известно в апреле этого года. Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что состояние космической станции оставляет желать лучшего, поэтому страна может сосредоточится на работе над собственным проектом.

Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставили цель подготовить первый модуль отечественной орбитальной станции к 2025 году. Для этого переделают научно-энергетический модуль, который изначально планировали запустить к МКС в 2024 году.

Ранее стало известно, что Роскосмос отправит на орбиту еще двух космических туристов. Их доставят туда на корабле «Союз». О ком именно идет речь пока не ясно, известно лишь, что это не россияне.