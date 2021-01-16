Футболист «Зенита» купил PlayStation 5 и iPhone из золота

Спортсмен обратился к компании, специалисты которой преображают смартфоны для их последующей продажи состоятельным людям, в том числе футболистам Неймару, Мбаппе и Месси.

Стоимость самого дорогого iPhone — пять тысяч фунтов стерлингов (чуть больше 500 тысяч рублей). Он продается вместе с «обшивкой» 24-каратным золотом.

Цена на новую и драгоценную игровую приставку PlayStation не называется.

Фанаты «Зенита» разошлись во мнениях. Некоторые посчитали покупки футболиста его личным делом: «Да ради бога. Он их заработал официально. Никого не обокрал». Другие же назвали это неприемлемым: «Некрасиво кичиться „бабками“, лучше бы детям или пенсионерам помог!»

Игроки «Зенита» улетели на тренировочные сборы в Дубай, чтобы начать подготовку к возобновлению сезона. С командой полетел и Вендел. А нападающий «Зенита» Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев заразились коронавирусом, поэтому остались дома. К команде они присоединятся позднее. ПЦР-тесты спортсмены сделаны незадолго до вылета.