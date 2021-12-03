В Иннополисе стартовал финал третьего сезона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв — 2021». Его проведут со 2 по 4 декабря в самом городе-спутнике, в 15 региональных IT-хабах и в онлайн-формате.

Конкурс является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в нем приняла 251 команда со всей территории РФ. Призовой фонд финала составит 24 миллиона рублей, а грантовый фонд от партнеров — более двух миллионов рублей.

Финалистов третьего сезона поприветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства также является председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Отрадно, что ваш конкурс состоялся, занял достойное место в календаре наиболее значимых событий в сфере информационных технологий, укрепил свой авторитет и традиции», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что «Цифровой прорыв» объединил десятки тысяч одаренных, инициативных людей по всей стране — как опытных IT-специалистов, так и молодых профессионалов. Им представился шанс продемонстрировать свои таланты и творческий потенциал, предложить эффективные и оригинальные решения конкретных научных, технических, производственных задач.

«Конкурс „Цифровой прорыв“ неизменно привлекает внимание экспертного сообщества, представителей органов власти и компаний-работодателей. Уверен, что мероприятие, проходящее на площадке современного, динамично развивающегося Иннополиса, внесет практический вклад в продвижение российских информационных технологий. Желаю вам успехов, честной борьбы и вдохновения», — заключил глава государства.

Площадка центрального IT-хаба в Иннополисе собрала победителей тематических хакатонов, амбассадоров, экспертов и трекеров. Вместе с членами жюри, почетными гостями и представителями партнеров от государства и бизнеса они обсудили цели и проблемы внедрения IT-решений и предложения IT-отрасли.

Для тех финалистов, которые не смогли прибыть в один из 15 IT-хабов, построили уникальный виртуальный хаб — метавселенную «Цифрового прорыва». Она позволяет одновременно общаться тысячам участников независимо от их физического местонахождения. Для этого нужны VR-очки или мобильный телефон.

С итогами тематических полуфиналов и идеями победителей конкурса можно на развернутой в Иннополисе выставке. В центральном IT-хабе запустили медиастудию. Оттуда будут вести трехдневную круглосуточную прямую трансляцию финального хакатона.

На нем представлены 12 кейсов от государственных органов и коммерческих организаций. Оценивают команды и помогают им 13 экспертов, 24 модератора, 13 ревизоров, 26 код-ревью, 43 трекера, 43 члена жюри — всего 262 наставника из числа партнеров и приглашенных гостей.

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуют в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Его организатором выступила АНО «Россия — страна возможностей».