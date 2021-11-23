Финал конкурса «Цифровой прорыв» начнется в Иннополисе 2 декабря

Участниками финала конкурса «Цифровой прорыв» стали более 133 IT-специалистов. Последний этап, где определят победителей, пройдет в Иннополисе с 2 по 4 декабря. Командам предстоит решить один из 12 кейсов, которые подготовили крупнейшие российские компании и государственные структуры. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил что конкурс «Цифровой прорыв» помог сформировать профессиональное сообщество IT-специалистов, чьи разработки помогают решать задачи бизнеса и власти.

«Главная победа для нас — это то, что формируется такое большое сообщество профессионалов цифровой экономики, которое способно решать самые амбициозные задачи бизнеса, государственных органов и всей нашей страны», — подчеркнул Комиссаров.

В финальном соревновании команды-участники на протяжении 48 часов будут работать над решением поставленных перед ними задач. Также там пройдут специальные мероприятия для специалистов IT-сектора. Часть команд примет участие в финале онлайн в 18-региональных IT-хабах.

Все финальные испытания будут транслировать в прямом эфире из специальной студии. Иннополис неслучайно выбрали площадкой для проведения конкурса IT-специалистов. Именно в этом городе начнут тестировать все решения, которые предложат участники «Цифрового прорыва».

Директор РАЭК и руководитель проектного офиса конкурса Сергей Плуготаренко отметил, что решения лучших участников третьего сезона уже реализуются на практике.

«По итогам восьми полуфиналов хакатонщики создали 879 решений. Больше всего решений было представлено в рамках хакатона, посвященного образованию и развитию кадров, а также хакатона о медицине и здравоохранении. Итог IT-чемпионата — более 8000 решений. Для нас также важно, чтобы решения участников „Цифрового прорыва“ находили свое воплощение и реализовывались на практике», — отметил он.

В качестве примеров Плуготаренко привел решение команды BigDataMSU, которая разработала программу по сбору данных о транспортных потоках для проведения ремонтных работ на дорогах. Разработкой заинтересовались в ЦОДД, поэтому финалисты подготовят свою программу к новым испытаниям.

Команда «Надмозги» представила маркетплейс для воспитанников детских домов. В январе участники уже планируют запустить пилотную серию своего проекта и распространить на все регионы России.

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Организатором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей».