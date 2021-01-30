Роскомнадзор позвал на разговор представителей «ВКонтакте», Telegram, Facebook и TikTok

Соответствующее письмо Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила руководству социальных сетей.

Ведомство напомнило, что при отсутствии блокировки запрещенной информации соцсетям грозит административный штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении сумма взыскания увеличивается до 10% от годовой выручки.

«Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления», — добавили в надзорной службе.

28 января прокуратура Москвы вынесла предостережения пяти интернет-сервисам в преддверии несанкционированных акций. По неофициальным данным, предупреждения получили Mail.ru Group, TikTok, Google, Facebook и Twitter.

В Генпрокуратуре и МВД также напомнили об уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках.