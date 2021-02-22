Власти Австралии откажутся от рекламных кампаний в Facebook

Правительство Австралии намерено отказаться от рекламных публикаций в социальной сети Facebook. Об этом сообщил министр торговли, туризма и инвестиций Саймон Бермингем.

«Мы откажемся от рекламных кампаний в Facebook поскольку они необоснованно блокируют сайты, стремясь показать свою власть или оказать влияние на нашу демократию. Мы не потерпим этого и продолжим придерживаться своего законодательства», — сказал он в эфире радиостанции ABC Radio.

Несколько дней назад руководство Facebook приняло решение ограничить публикацию новостей в Австралии из-за нового медиакодекса. Его в скором времени могут принять для защиты местных медиакомпаний. Власти Австралии предлагают обязать технологических гигантов обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент.

В Facebook сообщили, что выбирали между соблюдением нового закона и запретом на новостной контент на базе их сервисов в Австралии. Руководство выбрало второй вариант.

По новым правилам австралийские пользователя потеряют возможность просматривать международные и местные новости, публиковать ссылки на новостные сообщения, делиться чужими записями, в которых есть новости. При этом пользователи Facebook по всему миру не смогут делиться информацией австралийских изданий.