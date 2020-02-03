ФАС захотела, чтобы россияне смогли удалять предустановленные приложения Google и Apple

Ответственность за предустановку российского софта решили повесить на владельцев операционных систем — Apple, Google и Microsoft. В ФАС настаивают на том, чтобы компании разрешили пользователям удалить все предварительно установленные программы.

Сейчас с устройств нельзя удалить некоторые предустановленные приложения. Например, с Android не стираются сервисы Google, а на Samsung нельзя избавиться от приложения Facebook. На устройствах с оперативной системой Windows уже стоит браузер Edge, который тоже нельзя деинсталлировать. Если же инициатива Федеральной антимонопольной службы получит одобрение, то все они будут спокойно удаляться. Об этом рассказала газета «Коммерсант».

ФАС уже предложила правительству разработать соответствующий законопроект. Коснется он смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV. Ответственность за предустановку российских приложений на гаджеты будет такая же, как и у производителей устройств.

Эксперты пояснили, что обычно предустановленные приложения записаны на защищенную область жесткого диска. Вносить изменения в нее трудно, а значит, и стереть такие программы будет нелегко.

Если настройки устройства сбрасывают до заводских, то остается возможность оставить только базовые приложения. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов полагает, что полное удаление предустановленного софта может нарушить права потребителей.

Эксперты указывают, что подобные условия владельцам ОС невыгодны. Если санкции будут несерьезными, то и выполнять они их не станут. Тем не менее это ставит сторонних разработчиков приложений в равные с владельцами ОС условия, что хорошо для конкуренции.

Закон о предустановке российского ПО на гаджеты хотят реализовывать в несколько этапов. Для смартфонов она будет обязательной уже с 1 июля 2020 года. С 2021-го правило распространится на планшеты. На компьютеры — с 2022-го, на Smart TV и ТВ-приставки — с 2023-го.

Предполагается, что на смартфоны предложат предустановить антивирус, поисковую систему, навигатор, мессенджеры и соцсети. На них сразу же будут сервисы госуслуг и платежной системы «Мир». Пользователь сможет выбрать их из нескольких вариантов.