    23 января 2020, 01:20

    В ФАС готовят проект по предустановке российского ПО

    Александра Каширина

    В Федеральной антимонопольной службе разрабатывают концепцию проекта по предустановке российского программного обеспечения. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой пресс-службу ведомства.
    В ФАС готовят проект по предустановке российского ПО

    Предполагается, что на смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией «Smart-TV» могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы.

    В пресс-службе также указали, что на этих устройствах должна быть обеспечена возможность установки «программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса».

    По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина, с 1 июля этого года предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года — для планшетов, с 1 июля 2022 — для компьютеров, а с 1 июля 2023 года — для телевизоров.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон, с 1 июля этого года запрещающий продажу устройств без предустановленного российского ПО.