В ФАС готовят проект по предустановке российского ПО

Предполагается, что на смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией «Smart-TV» могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы.

В пресс-службе также указали, что на этих устройствах должна быть обеспечена возможность установки «программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса».

По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина, с 1 июля этого года предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года — для планшетов, с 1 июля 2022 — для компьютеров, а с 1 июля 2023 года — для телевизоров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон, с 1 июля этого года запрещающий продажу устройств без предустановленного российского ПО.