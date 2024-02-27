Общество 27 февраля 2024, 09:18 Приложения НСПК пропали из AppStore Приложения НСПК «СБПэй» и «Привет!» удалили из AppStore Unsplash

Читать 360tv в

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!» исчезли из AppStore. При этом в Google Play, работающем для смартфонов на операционной системе Android, они по-прежнему доступны для скачивания.

С помощью «СБПэй» пользователи могут в одно касание платить смартфоном любой марки с функцией NFC. Приложение «Привет!» содержит данные об акциях СБП и платежной системы «Мир».

Реклама

Национальная система платежных карт попала в санкционный список США в минувшую пятницу, 23 февраля. РИА «Новости» обратило внимание, что из AppStore исчезли приложения банков, против которых также ввели ограничительные меры.

Среди них — «Авангард», Модульбанк, Датабанк и «Международный финансовый клуб». Для скачивания в Google Play приложения остались доступны для пользователей.

В НСПК в тот же день заявили, что новые санкции не повлияют на работу платежных сервисов в России и операции по карте «Мир» и через СБП будут доступны клиентам в полном объеме.