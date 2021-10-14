Предложение правительства РФ о внесении в список приложений для обязательной предустановки на смартфоны отечественных маркетплейсов не нашло поддержки у Федеральной антимонопольной службы. Ведомство выступило против и наличия в гаджетах софта для электронных и аудиокниг и музыки.

В ФАС указали на лидерство российских платформ в этих нишах. Они не нуждаются в дополнительном продвижении, отметила газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства в Аналитический центр (АЦ) при правительстве.

Механизм предустановки российского ПО, подчеркнули в службе, должен сделать равным положение отсутствующих на устройствах отечественных сервисов и предустановленных по умолчанию зарубежных.

Сложности в конкуренции присутствуют у софта для видеоконференций, заметили в ФАС. Ему соперничать с зарубежными аналогами сложно. Предустановку российских программ для видео-конференц-связи служба поддержала.

Закон о предустановке отечественного ПО приняли в ноябре 2019 года. По нему производители смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart TV должны устанавливать разные классы российского программного обеспечения.

Требования для смартфонов вступили в силу с 1 апреля. Они предусматривают наличие таких обязательных приложений, как сервисы Mail.ru Group, «Яндекса» и «Лаборатории Касперского». В список вошли и «Новые облачные технологии», «Госуслуги» и платежная система «Мир».