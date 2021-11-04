Facebook рассказал блогерам, как не платить комиссию Apple

Глава компании Facebook Марк Цукерберг научил пользователей соцсети, как обходить комиссию Apple. Блогерам и другим создателям контента можно избежать выплат с помощью настраиваемых ссылок подписки и прочих инструментов. В противном случае за транзакцию им придется отдавать Apple почти треть заработка.

Марк Цукерберг сообщил, что соцсеть ради помощи предлагающих подписку авторам запускает рекламную ссылку. Если воспользоваться ею, создатель контента получит все заработанные деньги за вычетом налогов.

«Мы сосредоточены на том, чтобы открыть создателям контента возможности зарабатывать на своей работе. Комиссия в 30%, которую берет Apple за транзакции, затрудняет этот процесс, поэтому мы обновляем продукт подписок, и теперь авторы смогут зарабатывать больше», — объяснил Цукерберг.

Деньги по рекламным ссылкам будут проходить через Facebook Pay. Авторам разрешат загружать электронные адреса подписчиков, чтобы получить деньги за новых пользователей в рамках бонусной программы. С каждого нового подписчика авторам придет 5-20 долларов до конца года. Программа будет доступна в 27 странах, а максимальная сумма бонуса составит 10 тысяч долларов.

На днях стало известно, что соцсеть Facebook переименуют в Meta. Кроме того, руководство компании прекращает работу системы распознавания лиц. Будут удалены шаблоны более миллиарда пользователей.