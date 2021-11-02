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    02 ноября 2021, 21:29

    Соцсеть Facebook откажется от системы распознавания лиц

    Руководство компании Meta: Facebook откажется от системы распознавания лиц

    Ирэна Вороник

    Социальная сеть Facebook в последнее время находится в центре обсуждений из-за ребрендинга компании, которая теперь называется Meta. Будут перемены и в работе самой соцсети: ее руководство сообщило, что собирается отказаться от использования системы распознавания лиц.

    Соцсеть Facebook откажется от системы распознавания лиц

    Сообщение об этом опубликовано на сайте компании Meta. «Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались [на ее использование], больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей», — заявило руководство.

    Ранее пользователи Facebook неоднократно жаловались на то, что система позволила администрации социальной сети собирать их биометрические данные по фотографиям и видеофайлам.

    Facebook меняет название на Meta в связи с тем, что в планах руководства и лично создателя соцсети Марка Цукерберга — разработать целую метавселенную. По замыслу авторов, в ней можно будет через проекты дополненной и виртуальной реальности работать, посещать различные мероприятия, обучаться и заниматься творчеством. По словам Цукерберга, эту идею он вынашивал еще со школьных лет. Он рассчитывает реализовать свой проект в ближайшее десятилетие.