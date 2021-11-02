Соцсеть Facebook откажется от системы распознавания лиц

Социальная сеть Facebook в последнее время находится в центре обсуждений из-за ребрендинга компании, которая теперь называется Meta. Будут перемены и в работе самой соцсети: ее руководство сообщило, что собирается отказаться от использования системы распознавания лиц.

Сообщение об этом опубликовано на сайте компании Meta. «Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались [на ее использование], больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей», — заявило руководство.

Ранее пользователи Facebook неоднократно жаловались на то, что система позволила администрации социальной сети собирать их биометрические данные по фотографиям и видеофайлам.

Facebook меняет название на Meta в связи с тем, что в планах руководства и лично создателя соцсети Марка Цукерберга — разработать целую метавселенную. По замыслу авторов, в ней можно будет через проекты дополненной и виртуальной реальности работать, посещать различные мероприятия, обучаться и заниматься творчеством. По словам Цукерберга, эту идею он вынашивал еще со школьных лет. Он рассчитывает реализовать свой проект в ближайшее десятилетие.