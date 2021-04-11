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    11 апреля 2021, 03:41

    Facebook не сообщил 533 млн пользователей, что их данные украли

    Анастасия Кукова

    Компания Facebook не планирует уведомлять пользователей о том, что они могли оказаться среди полумиллиарда человек, чьи учетные данные были похищены хакерами. Взломщики украли номера телефонов, адреса электронной почты, дни рождения и прочие сведения, размещенные на прошлой неделе в интернете. Получить номера кредитных карт или данные социального страхования им не удалось.

    Facebook не сообщил 533 млн пользователей, что их данные украли

    Телеканалу CNN удалось выяснить, что информация была извлечена из общедоступных профилей с помощью функции «импортер контактов». Компания быстро внесла в нее изменения, чтобы предотвратить повторение подобных действий.

    Украденные данные относятся к 2019 году, но в Сети они появились только сейчас.

    Поскольку данные были извлечены из общедоступных профилей, Facebook сообщил CNN Business, что компания не может быть уверена в том, какие именно пользователи должны быть уведомлены, и поэтому не планирует связываться с потенциально пострадавшими клиентами.

    Судя по всему, им придется самостоятельно воспользоваться сторонними веб-ресурсами, чтобы узнать не произошла ли утечка их личных данных. Например, haveibeenpwned.com.

    На днях Роскомнадзор в очередной раз под угрозой штрафа потребовал от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации в стране баз данных российских пользователей.