Facebook не сообщил 533 млн пользователей, что их данные украли

Компания Facebook не планирует уведомлять пользователей о том, что они могли оказаться среди полумиллиарда человек, чьи учетные данные были похищены хакерами. Взломщики украли номера телефонов, адреса электронной почты, дни рождения и прочие сведения, размещенные на прошлой неделе в интернете. Получить номера кредитных карт или данные социального страхования им не удалось.

Телеканалу CNN удалось выяснить, что информация была извлечена из общедоступных профилей с помощью функции «импортер контактов». Компания быстро внесла в нее изменения, чтобы предотвратить повторение подобных действий.

Украденные данные относятся к 2019 году, но в Сети они появились только сейчас.

Поскольку данные были извлечены из общедоступных профилей, Facebook сообщил CNN Business, что компания не может быть уверена в том, какие именно пользователи должны быть уведомлены, и поэтому не планирует связываться с потенциально пострадавшими клиентами.

Судя по всему, им придется самостоятельно воспользоваться сторонними веб-ресурсами, чтобы узнать не произошла ли утечка их личных данных. Например, haveibeenpwned.com.

На днях Роскомнадзор в очередной раз под угрозой штрафа потребовал от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации в стране баз данных российских пользователей.