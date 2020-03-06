Идеальный снимок для исследования Марса. Что рассказало землянам самое детальное фото планеты

У человечества появилась самая детальная фотография поверхности Марса. Снимок создан из 1,2 тысячи отдельных кадров, которые марсоход Curiosity делал в течение четырех дней. И то, чем занимается ровер, — далеко не бесполезная работа, ведь доказательства присутствия жизни могут быть где угодно.

У NASA, а значит у всего мира, появилась самая детальная фотография, которую когда-либо снимал марсоход Curiosity. Снимок создан из 1,2 тысячи фотографий, которые ровер делал в течение четырех дней. Специалисты NАSА смонтировали две панорамы: на 1,8 миллиарда пикселей с частью корпуса Curiosity и уменьшенный вариант — на 650 миллионов пикселей, где убраны части марсохода.

Источник фото: NASA

Благодаря такой подробной съемке ученые могут приближать объекты, находящиеся очень далеко от ровера. На фотографии запечатлена область Глен Торридон, расположенная у горы Шарп в центре кратера Гейл. На панораме можно увидеть даже границы кратера. Считается, что миллиарды лет назад этот регион был покрыт озерами и ручьями.

И это далеко не самое интересное, что удалось заметить специалистам NASA. Ровер, работающий на Марсе с 2012 года, смог рассмотреть кратер Слангпос, что в 20 милях (32,2 километра) от него. На снимке он кажется крошечным, но на самом деле имеет длину почти пять километров, а это значит, что когда-то давно это была равнина, в которую прилетел какой-то невероятный объект.

Источник фото: NASA

Всякий раз, когда я начинаю думать, что Марс выглядит знакомо, места, подобные этому кратеру, напоминают мне, что мы смотрим на другую планету Эшвин Васавада ученый.

На панораму попал один из регионов, которые марсоход исследует в последнее время. Это глинистые породы на склоне горы. Когда-то давно здесь, как полагают ученые, была вода. Получается, что то место, откуда ровер делал снимки, миллиарды лет назад было частью огромного озера. Об этом говорит в том числе осыпающийся утес — край фронтона холма Гринхью. Это огромный кусок камня, будто накинутый на склон горы. Такой ландшафт образовался, скорее всего, после исчезновения водоема. Именно по этой причине ученые хотят как можно подробнее изучить местность, ведь, возможно, где-то там до сих пор есть жизнь.

Источник фото: NASA

Задача Curiosity заключается не только в том, чтобы изо дня в день исследовать поверхность Марса. Он также пассивно собирает данные о радиации на Красной планете, чтобы когда-то в будущем эту информацию могли использовать первопроходцы, которым повезет полететь на Марс. А ведь NASA планирует в 2030-х годах отправить первую пилотируемую миссию.

Знали ли вы, что на марсоходе Curiosity есть солнечные часы? А они есть. На «циферблате» написано: «На Марс для исследований». Может, когда-нибудь нам кто-то ответит, а пока у нас есть только «открытка с края космоса».

Космос каждый день преподносит сюрпризы. Например, в конце февраля астероид стал новой луной для Земли. Но судьба этого объекта незавидная.