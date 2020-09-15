Рогозин назвал Венеру русской планетой

«У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект „Венера-Д“. Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать», — сказал Рогозин на выставке HeliRussia-2020.

Он добавил, что миссии по Венере включили в проект единой государственной космической программы до 2030 года.

Ранее британские и американские ученые обнаружили ядовитое вещество фосфин в верхних слоях атмосферы Венеры. Его вырабатывают бактерии, которые способны жить в безвоздушной среде. Исследователи заявили, что их открытие доказывает, что на планете есть жизнь.

Рогозин отметил, что эта находка не является прямым доказательством существования жизни на Венере. Условия на планете очень суровые даже для микроорганизмов: ее поверхность раскалена, а в атмосфере есть серная кислота.