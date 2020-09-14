Ученые нашли следы бактерий на Венере

Вырабатываемое бактериями ядовитое вещество фосфин нашли в верхних слоях атмосферы Венеры. Открытие сделали ученые из Великобритании и США. По данным СМИ, в ближайшее время официальное заявление по поводу открытия сделает Королевское астрономическое общество Британии.

Издание Evrimagaci со ссылкой на источники, знакомые с результатами исследования, сообщило, что фосфин обнаружили при помощи телескопов в пустыне Атакама в Чили и Джеймса Максвелла на Гавайях.

Само вещество представляет собой бесцветный газ, который образуют бактерии и микроорганизмы, способные жить в бескислородной среде.

При этом само вещество ученые обнаружили в верхних слоях атмосферы Венеры, где ранее допускалось существование живых организмов, так как давление и температура там близки к земным. При этом фосфина на этой части обнаружено достаточно много.

Выводы ученых однозначны: либо на Венере происходит неизвестная химическая реакция по выработке ядовитого газа, либо на планете действительно существует жизнь.

Большинство исследований показало, что Венера для существования живых организмов непригодна. Поверхность планеты сильно раскалена, а в облаках большое количество серной кислоты.

Однако при этом несколько миллиардов лет назад Венера была вполне пригодна для существования организмов. На ее поверхности были океаны. Не исключено, что из-за изменения атмосферы на планете часть бактерий перешла в атмосферу, где смогла сохранить свое существование.