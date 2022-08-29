Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson до конца года закроет представительство в России и сократит всех сотрудников, в том числе тех, кто осуществляет техподдержку на сетях операторов связи. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание допустило, что часть технических сотрудников перейдет в новую компанию, которую создадут российские топ-менеджеры. У операторов могут возникнуть проблемы с комплектующими для станций, отметили специалисты.

Головная компания уведомила российской подразделение о закрытии 22 августа. Компания подтвердила, что будет сворачивать деятельность по мере выполнения обязательств перед заказчиками. Сотрудникам Ericsson пообещал финансовую и социальную поддержку. Последние годы компания работала с крупнейшими операторами России — МТС и Теле2.

Минцифры и российские операторы озабочены разработкой совместного подхода к иностранным поставщикам телекоммуникационного оборудования, которые прекратили поставлять свои продукты в Россию.