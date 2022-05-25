Минцифры и российские операторы озабочены разработкой совместного подхода к иностранным поставщикам телекоммуникационного оборудования, которые прекратили поставлять свои продукты в РФ. Больше всего вызывает озабоченность неопределенность позиции китайской компании Huawei. Об этом написала газета «Коммерсант».

По данным источников газеты, в середине мая прошло совещание по этим вопросам. Huawei не заявлял о сворачивании бизнеса в России, но при этом прекратил в одностороннем порядке продажу базовых станций. Кроме того, он не отвечает на запросы российской стороны.

Более понятная ситуация с компаниями Nokia и Ericsson. Они объявили о прекращении поставок в Россию на фоне спецоперации на Украине и ввода западных санкций. При этом представители Nokia обещали и дальше осуществлять поддержку уже действующего оборудования.

Топ-менеджер одного из крупных вендоров объяснил, что Huawei ждет решения правительства Китая по вопросу сотрудничества с Россией.