Эмодзи с изображением матрешки появится на iPhone

Компания Apple добавит новый эмодзи с матрешкой в обновленную операционную систему iOS 14. Это произойдет уже осенью.

Такой анонс корпорация сделала в честь Всемирного дня Emoji. Обновления также ожидают и набор Memoji.

«Коллекция Memoji пополнится новыми масками, головными уборами и прическами, а также новыми стикерами. В семействе Emoji также случится пополнение, включая матрешку», — заявили в компании. Сообщение процитировал ТАСС.

Кроме матрешки на iPhone, Mac, iPad и Apple Watch появятся чай баббл (bubble tea), итальянский жест Ma che vuo («что ты хочешь?» — перевод с итальянского), птица додо, ниндзя, бобер, бумеранг, анатомическое сердце и легкие, символ трансгендерности, бумеранг, и другие знаки.

В Apple отметили, что в обновленной операционной системе будет еще больше возможностей создать свой образ с Memoji. Это станет возможным за счет новых опций кастомизации.

«Усовершенствованная структура мимики делает Memoji и стикеры еще более выразительными для передачи максимального количества эмоций в сообщениях». — уточнили в компании.

Пользователи смогут примерить 19 новых головных уборов (велосипедный шлем, шапочку медсестры, и т. д.), а также выбрать 11 новых причесок. Кроме того, к их услугам будут три новых стикера для приветствия, объятий и смущения.

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