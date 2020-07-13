Названы секретные функции смартфонов

Большинство пользователей смартфоном пользуются обычным функционалом гаджетов и даже не подозревают о новых способностях своих аппаратов, которые появляются в обновлениях от Apple и Google.

Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» перечислил секретные для многих новые функции смартфонов.

Например, и на iOS, и на Android появились механизмы, которые способны остановить зарядку, если в зарядном порте обнаружена влага. Кроме того, в обеих операционных системах (ОС) доступна проверка изношенности аккумулятора. При этом в продукции компании Apple можно сократить изношенность путем оптимизирования зарядки.

Помимо этого, и iOS, и Android включают в себя функции для защиты личных данных пользователя. К примеру, если владелец смартфона потерял свой гаджет, но он включен и просто заблокирован, то с него можно в удаленном формате стереть всю имеющуюся на нем информацию. Кроме того, можно установить, где именно находится гаджет.

Обе системы имеют полезный встроенный функционал по работе с файлами. К примеру, на iOS в родном приложении «Файлы» есть встроенный сканер документов, отметил эксперт. На Android можно сканировать файлы через Google Drive.

У смартфонов компании Apple также широкие встроенные возможности по обработке фотографий и видеозаписей. При этом на обеих системах можно производить запись с экрана. Ряд смартфонов системы Android имеет возможность прятать приложения, а также скрывать снимки и сообщения.