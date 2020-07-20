Эксперты оценили перспективы виртуальной одежды в России
Коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия Сергей Гречин сообщил РИА «Новости», что виртуальная одежда стала популярна среди геймеров, которые покупали цифровую одежду в рамках видеоигр.
«Оценить рынок сложно, но можно провести аналогию с мировым рынком виртуальных товаров в компьютерных играх, который оценивается в 189,76 миллиарда долларов к 2025 году», — сказал он.
По мнению главы отдела исследований и разработок компании Wargaming Александра Зезюлина, виртуальная одежда может стать большим направлением и в fashion-индустрии. Пользователи уже сейчас много покупают в играх.
«В Second Life (виртуальный мир с элементами игр и соцсетей) продается очень много виртуальной одежды, созданной пользователями. Некоторые дизайнеры после этого свои бренды одежды запускали уже в реальном мире», — добавил эксперт.
Огромными назвала перспективы нового рынка основатель проекта replicant.fashion, автор первого проданного цифрового костюма в России Регина Турбина. По ее мнению, сейчас в полном размере их нельзя оценить.
«Это скорее глобальный процесс, новый тренд, возникший на стыке развития технологий, общей токсичности и неэкологичности индустрии моды и запроса на перемены и более осознанное потребление», — предположила она.
Регина Турбина считает, что дизайнерам интересна цифровая одежда так как она даст им возможность по-новому презентовать свои коллекции. Потребителям, в свою очередь, хочется чего-то необычного, тем более, что многие поддерживают «экологичный» подход к моде.
«Для людей это новый способ социального взаимодействия и возможность „примерить“ вещь, не покупая ее физически», — высказалась Турбина.
Два года назад норвежская компания Carlings выпустила первую в мире коллекцию цифровой одежды. Виртуальные наряды для пользователей стоили 9-40 евро (735-3200 рублей).