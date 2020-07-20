Эксперты оценили перспективы виртуальной одежды в России

Продажи виртуальной одежды для создания образа на аватарках в играх и соцсетях, которые стартовали в начале июня на AliExpress, к концу 2020 года начнут активно расти. Рынок цифровой дизайнерской одежды в России пока только развивается, но имеет хорошие перспективы.

Коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия Сергей Гречин сообщил РИА «Новости», что виртуальная одежда стала популярна среди геймеров, которые покупали цифровую одежду в рамках видеоигр.

«Оценить рынок сложно, но можно провести аналогию с мировым рынком виртуальных товаров в компьютерных играх, который оценивается в 189,76 миллиарда долларов к 2025 году», — сказал он.

По мнению главы отдела исследований и разработок компании Wargaming Александра Зезюлина, виртуальная одежда может стать большим направлением и в fashion-индустрии. Пользователи уже сейчас много покупают в играх.

«В Second Life (виртуальный мир с элементами игр и соцсетей) продается очень много виртуальной одежды, созданной пользователями. Некоторые дизайнеры после этого свои бренды одежды запускали уже в реальном мире», — добавил эксперт.

Огромными назвала перспективы нового рынка основатель проекта replicant.fashion, автор первого проданного цифрового костюма в России Регина Турбина. По ее мнению, сейчас в полном размере их нельзя оценить.

«Это скорее глобальный процесс, новый тренд, возникший на стыке развития технологий, общей токсичности и неэкологичности индустрии моды и запроса на перемены и более осознанное потребление», — предположила она.

Регина Турбина считает, что дизайнерам интересна цифровая одежда так как она даст им возможность по-новому презентовать свои коллекции. Потребителям, в свою очередь, хочется чего-то необычного, тем более, что многие поддерживают «экологичный» подход к моде.

«Для людей это новый способ социального взаимодействия и возможность „примерить“ вещь, не покупая ее физически», — высказалась Турбина.

Два года назад норвежская компания Carlings выпустила первую в мире коллекцию цифровой одежды. Виртуальные наряды для пользователей стоили 9-40 евро (735-3200 рублей).