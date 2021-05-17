Эксперты объяснили, помогут ли детские часы найти ребенка

Специалисты объяснили, помогут ли детские часы установить координаты местонахождения ребенка при его пропаже, написал сайт Life.

Эксперты рассказали, что такие электронные гаджеты зачастую не поддерживают функцию экстренной кнопки помощи с отправкой координат. Речь идет даже о тех устройствах, в описании к которым заявлена эта опция. Дело в том, что детские часы как правило сделаны из некачественных материалов. Отмечается, что обычно высылать геопозицию умеют браслеты или умные часы для пожилых людей. Команда выполняется при нажатии одной физической кнопки.

Кроме этого, узнать местонахождение ребенка можно при помощи его смартфона. В телефонах на Android и Apple есть функция поиска. Найти и проверить ее можно в настройках гаджета. Также сейчас начинают распространяться специальные кнопки безопасности. Их надевают на шею как кулон либо держат в кармане. Это устройство имеет только одну кнопку. При нажатии на нее передается сигнал на пульт охранного предприятия или полиции.

Ранее травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой заявил, что смартфон может стать причиной травм и серьезных переломов, если использовать его в неподходящее время и в неподходящем месте.