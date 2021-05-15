Смартфоны назвали причиной неожиданных травм

Смартфон может стать причиной травм и серьезных переломов, если использовать его в неподходящее время и в неподходящем месте, рассказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

Врач рекомендовал отказаться от смартфона во время ходьбы по лестницам. В интервью радио Sputnik Терновой отметил, что ступеньки — частая причина появления травм. Риск получить серьезное повреждение в разы вырастает, если при этом еще смотреть на экран телефона.

«Травмы происходят потому, что мы смотрим в телефон, когда ходим по ступенькам, ставим стопу не полностью, а на половину или на край, и нога может сорваться, при этом мы не держимся за перила и можем скатиться вниз», — сказал врач.

Особенно опасно, как подчеркнул Терновой, бежать по лестнице со смартфоном в руках. Он добавил, что падение с лестницы приводит к повреждению позвоночника, черепно-мозговым травмам, повреждениям рук и ног.

«Когда начинаешь падать со ступенек, сложно остановиться, особенно когда бежишь вниз и срываешься, а ступеньки острые и твердые», — предупредил травматолог-ортопед.

Терновой рекомендовал быть внимательными на лестнице и по возможности избегать спуска вниз по ступеням, поскольку это вредно для коленного сустава. При этом подъем вверх по лестнице можно использовать в качестве кардионагрузки.

Засыпать с гаджетами — плохая привычка, их нужно отложить минимум за полчаса до сна. При пробуждении ночью врач-сомнолог Максим Новиков не рекомендует тянуться за телефоном, чтобы посмотреть на часы. Поскольку это возбуждает нервную систему. Также собеседник скептически относится к фитнес-браслетам, которые определяют фазы сна. По его словам, эти приборы «демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной».