Эксперт: создатели Boeing 737 изначально заложили конструктивный дефект

«Дефект хвостового оперения и хвостового стабилизатора уже был заложен конструктивно», — обратил внимание специалист.

По его словам, конструкторы установили «злополучную» электронную систему стабилизации, лишив тем самым экипаж возможности решать эту проблему вручную. Герасимов заметил, что именно с этим было связано много авиакатастроф, в частности казанская с самолетом 737-500 и ростовская с воздушным судном FlyDubai.

По выражению эксперта, программное обеспечение для датчиков стабилизации разрабатывали «индусы на аутсорсинге за пять долларов в час». Другими словам, производитель сэкономил.

«Этим грешат многие производители, в том числе китайцы, японцы, французы. Поэтому в данном контексте следует, мне кажется, проводить проверку всех вновь изданных самолетов», — указал Герасимов.