    10 января 2020, 17:20

    Эксперт: создатели Boeing 737 изначально заложили конструктивный дефект

    Артур Блянихов

    Эксперт ИКАО (Международная организация гражданской авиации) Павел Герасимов напомнил ИА НСН, что первые проблемы с самолетами Boeing 737 были заложены еще на этапе его проектирования в конце 60-х годов.

    «Дефект хвостового оперения и хвостового стабилизатора уже был заложен конструктивно», — обратил внимание специалист.

    По его словам, конструкторы установили «злополучную» электронную систему стабилизации, лишив тем самым экипаж возможности решать эту проблему вручную. Герасимов заметил, что именно с этим было связано много авиакатастроф, в частности казанская с самолетом 737-500 и ростовская с воздушным судном FlyDubai.

    По выражению эксперта, программное обеспечение для датчиков стабилизации разрабатывали «индусы на аутсорсинге за пять долларов в час». Другими словам, производитель сэкономил.

    «Этим грешат многие производители, в том числе китайцы, японцы, французы. Поэтому в данном контексте следует, мне кажется, проводить проверку всех вновь изданных самолетов», — указал Герасимов.