Эксперт рассказал, как уберечь банковский пароль от мошенников

Злоумышленники или просто знакомые могут получить доступ к банковскому паролю человека в том случае, если он был сохранен. Подобрать его можно, если код слишком простой или его вводили на фишинговом сайте или в переписке.

Директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик рассказал агентству «Прайм», что пароль могут украсть несколькими способами. Например, если он был записан на бумажном носителе или сохранялся в браузере на общем компьютере. Жертва сама может передать код мошенникам, испытав на себе воздействие социального инжиниринга. Однако в большинстве случаев украсть его без содействия либо халатности владельца злоумышленник не может.

«Для защиты банковских данных нужно соблюдать все основные правила гигиены информационной безопасности. С точки зрения создания и использования паролей важно, как минимум, чтобы пароль был сложным, не словарным и не содержал информацию о вас или месте, где он создан», — отметил Соленик.

Пароль нельзя составлять так, чтобы его можно было найти в языковом словаре. Важна уникальность кода и отсутствие его использования на других сервисах. Пароль лучше менять раз в два-три месяца.

«Оптимально, если пароль составлен из нескольких случайных слов со специально допущенными ошибками или подменой символов, и он используется только для данного важного сайта. Например, „Ч0рный! маГнит“», — добавил эксперт.

Он также посоветовал проверять адрес сайта и не переходить в личный кабинет банка по недостоверным ссылкам.

«Помните, что ваш пароль или PIN-код не знает и не должен знать никто кроме вас — даже сотрудники банка или родственники! И просто не создавайте предпосылок, чтобы кто-то кроме вас его узнал», — заключил Соленик

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