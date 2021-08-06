facebook_pixel
    06 августа 2021, 13:42

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян с дубликатом SIM-карты

    Андрей Иванов

    Мошенники научились красть деньги со счетов россиян без их участия. Преступники теперь делают дубликат SIM-карты и выводят деньги через мобильное приложение, зная только номер телефона своей жертвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на международного разработчика антивирусных решений ESET.

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян с дубликатом SIM-карты

    «В Сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с SIM-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений», — приводит агентство слова обозревателя ESET Станислава Жураковского.

    Когда злоумышленник определяется с жертвой — предпринимателем или владельцем бизнеса, он делает поддельную доверенность на получение дубликата SIM-карты. Заявление хакеры обычно подают в филиале далеко от потенциальной жертвы. Потом мошенник обращается в банк для якобы восстановления пароля от банковского приложения, проходит аутентификацию и крадет деньги.

    Для безопасности в ESET порекомендовали выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, которому можно привязать приложения банков и социальных сетей. Ранее психолог Анастасия Лысакова рассказала, что телефонные мошенники во время обмана давят на болевые точки людей. По ее словам, у женщин — это семья, у мужчин — деньги, а у пожилых — здоровье.