Мошенники придумали новую схему обмана россиян с дубликатом SIM-карты

Мошенники научились красть деньги со счетов россиян без их участия. Преступники теперь делают дубликат SIM-карты и выводят деньги через мобильное приложение, зная только номер телефона своей жертвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на международного разработчика антивирусных решений ESET.

«В Сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с SIM-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений», — приводит агентство слова обозревателя ESET Станислава Жураковского.

Когда злоумышленник определяется с жертвой — предпринимателем или владельцем бизнеса, он делает поддельную доверенность на получение дубликата SIM-карты. Заявление хакеры обычно подают в филиале далеко от потенциальной жертвы. Потом мошенник обращается в банк для якобы восстановления пароля от банковского приложения, проходит аутентификацию и крадет деньги.

Для безопасности в ESET порекомендовали выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, которому можно привязать приложения банков и социальных сетей. Ранее психолог Анастасия Лысакова рассказала, что телефонные мошенники во время обмана давят на болевые точки людей. По ее словам, у женщин — это семья, у мужчин — деньги, а у пожилых — здоровье.