Эксперт рассказал, как избежать слежки через веб-камеру

Злоумышленники научились скрывать свою активность от индикатора, показывающего, что веб-камера ведет запись. Потому понять, не шпионят ли через нее за вами довольно сложно. Но существует несколько неспецифических признаков, которые помогут выявить слежение.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Он посоветовал обратить внимание на «зависание» компьютера или телефона в моменты подключения к интернету или сразу после включения. Возможно появление неизвестных программ, которые сильно замедляют работу гаджета. Пользователя должна также насторожить самовольная активация работы камеры.

Эксперт посоветовал никогда не делать перед веб-камерой ничего, что может вам навредить в случае, если запись окажется в чужих руках. Нужно также постоянно следить за обновлением антивирусов на компьютере. Еще лучше — пользоваться веб-камерой с закрывающимся объективом.

Ранее Арсений Щельцин сообщал, что спецслужбы разных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры.