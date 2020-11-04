Эксперт рассказал, как избежать слежки через веб-камеру
Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Он посоветовал обратить внимание на «зависание» компьютера или телефона в моменты подключения к интернету или сразу после включения. Возможно появление неизвестных программ, которые сильно замедляют работу гаджета. Пользователя должна также насторожить самовольная активация работы камеры.
Эксперт посоветовал никогда не делать перед веб-камерой ничего, что может вам навредить в случае, если запись окажется в чужих руках. Нужно также постоянно следить за обновлением антивирусов на компьютере. Еще лучше — пользоваться веб-камерой с закрывающимся объективом.
Ранее Арсений Щельцин сообщал, что спецслужбы разных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры.