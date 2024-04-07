Технологии 07 апреля 2024, 03:50 Эксперт рассказал, как долго и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей IT-эксперт Мясоедов: переписка в мессенджерах может храниться не менее полугода Unsplash

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Действия мошенников вынуждают разработчиков мессенджеров хранить переписку пользователей не менее полугода. Об этом в интервью «Прайм» рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он предупредил, что в условиях проведения специальной военной операции криминальные структуры стали особенно активно действовать в программах для обмена сообщениями.

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«Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных», — подчеркнул эксперт.

Также он пояснил, что для выявления злоумышленников применяют искусственный интеллект. При этом конфиденциальность сообщений добропорядочных пользователей не нарушается.

По запросу правоохранительных органов им предоставляют информацию о подозрительных чатах, отметил он.

Ранее мошенники выманили у профессора Гнесинки более 300 тысяч рублей. Профессору кафедры теории музыки в одном из мессенджеров пришло сообщение от человека, представившегося ректором академии. Преподавательница по инструкции мошенника обналичила свои банковские счета.