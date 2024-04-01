Происшествия 01 апреля 2024, 10:31 Аферисты украли у профессора Гнесинки 300 тысяч рублей Shot: в Москве мошенники обманули профессора Гнесинки на 339 тысяч рублей Freepik

Читать 360tv в

В Москве мошенники выманили у профессора Гнесинки более 300 тысяч рублей. Злоумышленники представились руководителями академии, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, профессору кафедры теории музыки РАМ имени Гнесиных в одном из мессенджеров пришло сообщение от человека, представившегося ректором академии.

Реклама

Он заявил, что поменял номер, так как на работе проблемы. По словам лжеректора, сотрудники бухгалтерии сделали ошибки в учете, после этого полицейские организовали проверку. Аферист убедил женщину в том, что проверки коснутся всех работников академии. Он рассказал, как избежать неприятностей: для этого нужно следовать указаниям «сотрудника Ценбробанка», который позвонит с минуты на минуту.

Испугавшись, преподавательница по инструкции мошенника обналичила свои банковские счета. После этого женщина перевела 339 тысяч рублей на указанный мошенником счет.

Получив деньги, злоумышленники заблокировали преподавательницу во всех мессенджерах. Тогда она осознала, что стала жертвой аферистов, и обратилась за помощью в полицию. После случившегося началась проверка.

Ранее глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил о новом способе мошенничества после стрельбы в «Крокусе». По его словам, аферисты могут воспользоваться опубликованными данными жертв теракта, чтобы создать фейковые копии аккаунтов в соцсетях и мессенджерах ради сбора денег.