Эксперт раскрыл механизм утечки данных россиян через магазины

В современном технологическом обществе любой человек рано или поздно поделится с посторонними лицами своими личными данными. Информацию собирают персональные гаджеты, уличные камеры и точки доступа Wi-fi. Чаще всего эта информация обезличена, но есть и массивы данных с четким указанием на определенного человека.

Как рассказал агентству экономической информации «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, при покупках в онлайн или офлайн магазинах сохраняются не только данные транзакции в бухгалтериях.

«Характер покупки, стоимость и время ее совершения посредством алгоритмов искусственного интеллекта преобразуются в полноценный портрет человека, рассказывающий о его интересах, привычках и планах», — разъяснил эксперт.

Цифровой след помогает крупным розничным сетям автоматически создавать для клиента индивидуальные предложения. Компании так повышают качество обслуживания и собственную экономическую эффективность. Юридически они действуют в рамках закона. Россияне неосознанно и безвозмездно передают им право пользоваться личной информацией по собственному усмотрению.

Существуют четкие законодательные нормы хранения и защиты подобной информации. Но она все равно систематически становится добычей мошенников. Причиной являются как несовершенство ИТ-системы компаний, так и их сотрудники, сливающие базы данных за деньги.

Павел Мясоедов подчеркнул, что сам по себе потребительский портрет не несет серьезных рисков.

«Но он может указать злоумышленникам на публичные данные человека в интернете, на социальные сети, в которых следует поддерживать цифровую гигиену и не публиковать ничего конфиденциального», — уточнил эксперт.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях предложила властям задуматься о четком регулировании отношений в цифровой среде для обеспечения безопасности государства и граждан.