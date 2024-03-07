Эксклюзив 07 марта 2024, 12:04 Эксперт по кибербезопасности призвал никому не показывать трансляцию экрана своего гаджета Эксперт по кибербезопасности Курочкин: не стоит показывать экран своего телефона Freepik

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Транслировать экран своего телефона не стоит никому, особенно представителям банка. Об этом «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Сбера, мошенники придумали новую схему кражи денег россиян. Аферисты стали использовать для этого функцию трансляции экрана. Злоумышленники начали представляться сотрудниками банка и предлагать людям помощь по обновлению приложения.

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Курочкин отметил, что как таковая демонстрация экрана не даст возможности мошенникам управлять телефоном. Поэтому с помощью этого вряд ли злоумышленники что-то украдут.

Но при этом есть такие программы, как TeamViewer и AnyDesk. Они позволяют удаленно управлять гаджетами. Однако для использования их в первую очередь нужно скачать на устройство.

«Просто не ставьте эти приложения, и вы будете защищены от соблазна показать что-то. Пин-код для входа в приложение вы же должны ввести. И они могут увидеть нажатия», — подчеркнул он.

Но, как отметил эксперт, даже это мошенникам вряд ли поможет. Потому что, чтобы перевести средства, аферистам нужен доступ к устройствам.

«Основная защита здесь — никому ничего не демонстрировать с экрана, если это не ваш близкий родственник. А так, конечно, никому ничего не показывать. Никакой сотрудник банка не может лазить по вашему телефону, ничего спрашивать не имеют права. Поэтому никому не верьте, вот и вся защита», — уточнил Курочкин.

Недавно Сбербанк анонсировал новую услугу для пользователей. Сотрудники банка могут выезжать к клиентам на дом, чтобы установить приложение организации на устройства с операционной системой iOS.