07 марта 2024, 12:04
Эксперт по кибербезопасности призвал никому не показывать трансляцию экрана своего гаджета
Эксперт по кибербезопасности Курочкин: не стоит показывать экран своего телефона
Транслировать экран своего телефона не стоит никому, особенно представителям банка. Об этом «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Как сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Сбера, мошенники придумали новую схему кражи денег россиян. Аферисты стали использовать для этого функцию трансляции экрана. Злоумышленники начали представляться сотрудниками банка и предлагать людям помощь по обновлению приложения.
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Курочкин отметил, что как таковая демонстрация экрана не даст возможности мошенникам управлять телефоном. Поэтому с помощью этого вряд ли злоумышленники что-то украдут.
Но при этом есть такие программы, как TeamViewer и AnyDesk. Они позволяют удаленно управлять гаджетами. Однако для использования их в первую очередь нужно скачать на устройство.
«Просто не ставьте эти приложения, и вы будете защищены от соблазна показать что-то. Пин-код для входа в приложение вы же должны ввести. И они могут увидеть нажатия», — подчеркнул он.
Но, как отметил эксперт, даже это мошенникам вряд ли поможет. Потому что, чтобы перевести средства, аферистам нужен доступ к устройствам.
«Основная защита здесь — никому ничего не демонстрировать с экрана, если это не ваш близкий родственник. А так, конечно, никому ничего не показывать. Никакой сотрудник банка не может лазить по вашему телефону, ничего спрашивать не имеют права. Поэтому никому не верьте, вот и вся защита», — уточнил Курочкин.
Недавно Сбербанк анонсировал новую услугу для пользователей. Сотрудники банка могут выезжать к клиентам на дом, чтобы установить приложение организации на устройства с операционной системой iOS.
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