02 декабря 2023, 03:16
Эксперт по кибербезопасности предостерег от зарядки телефона в чужом автомобиле
Эксперт Шутов: данные с телефона могут украсть через автомобильную зарядку
Данные со смартфона можно украсть через кабель автомобильной зарядки. О рисках агентству «Прайм» рассказал преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Опасность представляет зарядка телефона в чужом автомобиле. Киберпреступники внедряют в разъем автомобиля микросхемы, содержащие код, который при активации атакует смартфон жертвы через кабель. В сам USB-кабель тоже можно интегрировать такую схему.
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«Рекомендую иметь при себе кабель для зарядки гаджета „no data cable“, в котором отсутствует возможность передачи данных», — посоветовал Шутов.
Современные смартфоны следует заряжать не до полного аккумулятора, а на 80-90%, а также не разряжать батарею до отключения, рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак. Использование неоригинальных зарядных устройств также сокращает «жизнь» аккумулятора.
Мошенничество
Смартфоны
Утечки данных
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