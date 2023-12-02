Технологии 02 декабря 2023, 03:16 Эксперт по кибербезопасности предостерег от зарядки телефона в чужом автомобиле Эксперт Шутов: данные с телефона могут украсть через автомобильную зарядку Freepik

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Данные со смартфона можно украсть через кабель автомобильной зарядки. О рисках агентству «Прайм» рассказал преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Опасность представляет зарядка телефона в чужом автомобиле. Киберпреступники внедряют в разъем автомобиля микросхемы, содержащие код, который при активации атакует смартфон жертвы через кабель. В сам USB-кабель тоже можно интегрировать такую схему.

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«Рекомендую иметь при себе кабель для зарядки гаджета „no data cable“, в котором отсутствует возможность передачи данных», — посоветовал Шутов.

Современные смартфоны следует заряжать не до полного аккумулятора, а на 80-90%, а также не разряжать батарею до отключения, рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак. Использование неоригинальных зарядных устройств также сокращает «жизнь» аккумулятора.