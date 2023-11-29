Технологии 29 ноября 2023, 00:17 Названа самая грубая ошибка при зарядке смартфона Менеджер Руснак: заряжать смартфон нужно до 80-90%, чтобы сохранить аккумулятор Unsplash

Читать 360tv в

Современные смартфоны следует заряжать не до полного аккумулятора, а на 80-90%, а также не разряжать батарею до отключения. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак.

«Самая распространенная ошибка — неправильный заряд устройства. Необходимо избегать разряда батареи до нуля и ставить на зарядку, когда батарея разряжена до 10-20 процентов», — заявил Руснак.

Реклама

Использование неоригинальных зарядных устройств также сокращает «жизнь» аккумулятора. Использование ненадежных зарядок может привести к короткому замыканию, предупредил эксперт.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, как выявить шпионский софт на смартфоне. Для этого нужно установить антивирус или проанализировать поведение телефона за длительное время.