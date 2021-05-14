Эксперт объяснил, как отличить «белый» смартфон от «серого»

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин объяснил, как отличить «белый» смартфон от «серого». Он рассказал, что «серым» считается гаджет, который произвели для продажи в другой стране и ввезли в Россию, сообщило радио Sputnik.

Как правило, отличить один телефон от другого по «внутренностям» почти невозможно. Разница всплывает на поверхность, если посмотреть список предустановленных программ.

«Отличие есть в предустановленном ПО. Отечественные программы внедряются только на смартфоны, которые официально продаются в России», — подчеркнул Вакулин.

Он отметил, что отсутствие того или иного ПО на «сером» смартфоне можно поправить, однако такое устройство доставит пользователю много других проблем. Дело в том, что российский закон о предустановке отечественного ПО не распространяется на гаджеты, которые продаются в других странах.

Ранее хакеры Сергей Варской и Сергей Голицын назвали два способа заражения гаджета вредоносными вирусами. По их словам, лучше не скачивать непроверенные файлы.