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    14 мая 2021, 10:14

    Эксперт объяснил, как отличить «белый» смартфон от «серого»

    Полина Петрова

    Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин объяснил, как отличить «белый» смартфон от «серого». Он рассказал, что «серым» считается гаджет, который произвели для продажи в другой стране и ввезли в Россию, сообщило радио Sputnik.

    Эксперт объяснил, как отличить «белый» смартфон от «серого»

    Как правило, отличить один телефон от другого по «внутренностям» почти невозможно. Разница всплывает на поверхность, если посмотреть список предустановленных программ.

    «Отличие есть в предустановленном ПО. Отечественные программы внедряются только на смартфоны, которые официально продаются в России», — подчеркнул Вакулин.

    Он отметил, что отсутствие того или иного ПО на «сером» смартфоне можно поправить, однако такое устройство доставит пользователю много других проблем. Дело в том, что российский закон о предустановке отечественного ПО не распространяется на гаджеты, которые продаются в других странах.

    Ранее хакеры Сергей Варской и Сергей Голицын назвали два способа заражения гаджета вредоносными вирусами. По их словам, лучше не скачивать непроверенные файлы.