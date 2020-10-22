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    22 октября 2020, 03:20

    Эксперт назвал 3 варианта использования старого смартфона

    Анастасия Кукова

    Выбрасывая старый смартфон, его владельцы не только наносят вред экологии, они лишаются возможности продлить жизнь гаджета, получая от него определенную пользу. Эксперт назвал сразу три способа его использования.
    Эксперт назвал 3 варианта использования старого смартфона

    Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал агентству экономической информации «Прайм», что первым способом избавиться от устаревшего устройства является его продажа.

    «Самый очевидный вариант использования старого телефона — продать его с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника. Также можно отдать устройство ребенку, который не имеет навыков обращения с дорогими гаджетами и может его разбить. Дешевая модель станет тренировочным пособием», — отмечает эксперт.

    Второй вариант — оставить гаджет как резервное устройство. В этом случае его нужно зарядить и выключить. Смартфон выручит, если в доме отключат электричества, а основной телефон разрядится.

    Любители хендмейда смогут сделать из устаревшего смартфона панно или любую другую тематическую поделку.

    «Третий вариант — воспользоваться предложениями крупных магазинов техники и сотовых операторов, которые регулярно проводят акции по утилизации. Клиент приносит старую технику и получает скидку на новый аппарат. Также старый телефон можно отдать на благотворительность», — посоветовал Мясоедов.

    Ранее руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин сообщил, что срок жизни большинства современных смартфонов рассчитан на три года.