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    12 октября 2020, 05:46

    Эксперт рассказал о сроке жизни смартфонов

    Кирилл Фролов

    Большинство современных смартфонов не рассчитаны на использование больше трех лет. В первую очередь у них появляются проблемы с аккумулятором, рассказал радио Sputnik руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.
    Эксперт рассказал о сроке жизни смартфонов

    «Примерно через два года емкость аккумулятора заметно падает, и смартфон по времени автономной работы начинает существенно отставать от тех показателей, которые были сразу после покупки», — сообщил эксперт.

    По его словам, если в предыдущих поколениях гаджетов аккумулятор был съемным, то сейчас требуется обращаться в сервис. Быстрая зарядка еще сильнее уменьшает срок службы аккумулятора.

    Также Рябинин отметил тенденцию, которой не было раньше. В бюджетных смартфонах появились функции, которыми до этого могли похвастаться только флагманы. И многим пользователям этого вполне достаточно.

    «Срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было», — заявил эксперт.

    Он отметил, что по восприятию покупателей смартфоны приравниваются к бытовой технике. Ее меняют, «когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями».