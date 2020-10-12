Эксперт рассказал о сроке жизни смартфонов

«Примерно через два года емкость аккумулятора заметно падает, и смартфон по времени автономной работы начинает существенно отставать от тех показателей, которые были сразу после покупки», — сообщил эксперт.

По его словам, если в предыдущих поколениях гаджетов аккумулятор был съемным, то сейчас требуется обращаться в сервис. Быстрая зарядка еще сильнее уменьшает срок службы аккумулятора.

Также Рябинин отметил тенденцию, которой не было раньше. В бюджетных смартфонах появились функции, которыми до этого могли похвастаться только флагманы. И многим пользователям этого вполне достаточно.

«Срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было», — заявил эксперт.

Он отметил, что по восприятию покупателей смартфоны приравниваются к бытовой технике. Ее меняют, «когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями».