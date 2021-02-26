Космонавты закрыли люк в камере с трещиной на МКС

Российские космонавты закрыли люк в промежуточную камеру модуля «Звезда». Ранее там обнаружили трещину, через которую происходит утечка воздуха. Об этом сообщил один из членов экипажа во время переговоров, которые транслировал NASA.

«[Люк] в промежуточную камеру закрыли», — доложил космонавт Сергей Рыжиков специалистам Центра управления полетами (ЦУП).

Он уточнил, что сейчас давление в промежуточной камере составляет 730 миллиметров ртутного столба. Космонавты будут измерять его каждые четыре часа.

О трещине в промежуточной камере российского модуля «Звезда» стало известно еще в середине октября 2020 года. До этого космонавты несколько месяцев не могли найти место незначительной утечки воздуха. Трещина, через которую он покидал МКС, оказалась похоже на криволинейную царапину длинной два-три сантиметра.

В ноябре российские космонавты сфотографировали внешнюю часть МКС в месте предполагаемой утечки, но не нашли никаких повреждений снаружи станции. При этом в январе 2021 года руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев отметил, что воздух может уходить через другие места, которые могли потерять герметичность. Чтобы проверить его, на МКС отправили микроскоп.