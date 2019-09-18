Роскосмос раскрыл происхождение дырки в «Союзе». Но никому о нем не расскажет

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» узнали, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» появилась дырка. Однако пока эта информация будет засекречена.

«Оно (отверстие — прим. ред.) было в бытовом отсеке [„Союза"]. Он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», — приводит РИА «Новости» слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

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Руководитель госкопорации на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» отметил, что у Роскосмоса «должна быть какая-то тайна».

30 августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. После тщательной проверки всех отсеков экипаж обнаружил просверленное отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». Угрозы жизни людей и возвращению корабля тогда не было.

Космонавты устранили утечку, залив отверстие герметиком и закрыв заплатками. В декабре 2018 года во время выхода в открытый космос отверстие изучили и снаружи корабля. Все необходимые пробы передали на Землю.

Рассматривались различные версии происхождения отверстия, одной из которых было попадание в корабль микрометеорита.

Специалисты вели расследование в течение года.