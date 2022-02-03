Дуров: WhatsApp опасен

Использование мессенджера WhatsApp опасно для персональных данных пользователей. Об этом в своем Telegram-канале написал российский предприниматель Павел Дуров.

«Сообщения в WhatsApp годами оставались открытыми для потенциальных злоумышленников, как подробно описано в недавних утечках информации о Boldend — стартапе США, занимающемся кибервойной», — заявил Дуров.

Он отметил, что с момента запуска WhatsApp в 2009 году почти не было момента, когда он был бы безопасным.

«Каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают в приложении новую проблему безопасности. Об этом я подробно писал два года назад, с тех пор ничего не изменилось», — написал Дуров.

Россиянин заключил, что ему сложно поверить в последовательную некомпетентность команды WhatsApp. По его словам, мессенджер Telegram, как гораздо более сложное приложение, никогда не сталкивался с такими серьезными проблемами безопасности.

Ранее Дуров раскритиковал возможный запрет ЦБ РФ оборота криптовалют на территории России.