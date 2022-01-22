Дуров раскритиковал возможный запрет криптовалют в России

Предложение Центрального банка России запретить оборот криптовалют в стране негативно повлияет на развитие отрасли высокотехнологичной экономики и заставит IT-специалистов покинуть страну. Об этом на своем Telegram-канале сообщил создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

Он заявил, что развитые страны не препятствуют обороту криптовалют по той причине, что это приостановит развитие блокчейн-технологий.

«Они повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства», — заявил Дуров.

Бизнесмен напомнил, что окружающие Россию страны — от Узбекистана до Украины — приветствуют развитие блокчейна, принимая соответствующие законы. Он считает РФ одним из лидеров по числу специалистов в этой индустрии.

«Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики», — написал Дуров.

Он предупредил, что запрет оборота криптовалют не остановит нелегальных участников рынка, но поставит крест на всех легальных проектах.

Центробанк указал на то, что рынок виртуальных денег имеет признак финансовой пирамиды. Работа над законопроектами по регулированию российского рынка криптовалют начнется в ближайшее время.