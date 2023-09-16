Технологии 16 сентября 2023, 23:38 Дуров раскрыл изменение работы поиска в Telegram Дуров: Telegram изменил алгоритм поиска общедоступных групп и каналов РИА «Новости»

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Telegram изменил алгоритм поиска публичных групп и каналов. Новая система ранжирования разработана для защиты от спамеров. Об изменениях в работе мессенджера рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«Раньше публичные каналы с большим количеством подписчиков появлялись выше в результатах поиска. Какое-то время эта система работала нормально, но спамеры все чаще злоупотребляли ею. Вот почему мы теперь учитываем только настоящих подписчиков каналов для ранжирования», — написал Дуров.

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Бизнесмен пояснил, что обычно каналы с большим количеством подписчиков Premium имеют более высокий рейтинг в выдаче. Однако если определенный пользователь Premium присоединился к слишком большому количеству каналов, он не повышает их рейтинг.

Кроме того, Дуров сообщил, что система ранжирования учитывает страны проживания пользователей и отдает приоритет в поиске каналам из этих же стран.

В августе мессенджеру Telegram исполнилось 10 лет. В честь юбилей Павел Дуров написал, что следующий шаг развития мессенджера — выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом.

«Мы должны использовать нашу популярность, чтобы изменить жизнь миллиардов к лучшему, чтобы вдохновлять и возвышать людей на нашей планете», — заявил Дуров.

Сегодня Telegram используют 800 миллионов активных пользователей по всему миру.