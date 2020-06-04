«Дуров давно не был в России». Депутат заявил, что Telegram в стране не заблокирован

Мессенджер Telegram в России не заблокирован. Есть решение суда, которое обязывает Роскомнадзор ограничить работу сервиса на территории страны, однако сама блокировка так и не состоялась.

Об этом сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он отметил, что создатель Telegram Павел Дуров уже давно не был в России, поэтому не знает, как тут обстоят дела с его мессенджером.

Ранее Дуров поддержал инициативу депутатов «Справедливой России». Они предложили отказаться блокировки Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, потому что этот сервис используют госорганы в качестве информационного ресурса. Создатель мессенджера отметил, что разблокировка сервиса позволила бы 30 миллионам россиян более комфортно его использовать.

Антон Горелкин отметил, что Telegram в стране не заблокирован. Депутат подчеркнул, что сам ведет в мессенджере канал, поэтому «точно это знает».

Существует решение суда, по которому Роскомнадзор обязан заблокировать этот мессенджер. Но, как мы знаем, блокировка не состоялась Антон Горелкин.

Он подчеркнул, что позиция Павла Дурова не соотносится с реальным положением дел в стране.

Ранее Дуров отметил, что Telegram заблокировали в России более двух лет назад под эгидой борьбы с терроризмом. Создатель мессенджера отметил, что ни тогда, ни сейчас сервис не симпатизирует подобным организациям. Более того, благодаря усилиям Telegram во всем мире каждый месяц удается пресекать десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору. И этому никак не мешает сохранение личных данных пользователей мессенджера.