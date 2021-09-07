Дроны начали использовать в ОАЭ, чтобы вызвать дождь

Дроны используются в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы вызвать дождь. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сейчас в стране 50-градусная жара. Правительство использует беспилотники, чтобы спровоцировать столкновения облаков и выпадение осадков. Это называется «посев облаков». На такой метод выделили 15 миллионов долларов.

«Мы пытаемся сделать капли внутри облаков достаточно большими, чтобы, выпадая из облака, они выживали на поверхности», — рассказал один из создателей метода Кери Николл.

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