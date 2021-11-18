Дуров рассказал, что Telegram планирует делиться доходами от рекламы

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что доходы от недавно появившейся рекламы будут получать и администраторы каналов, на которых появляются подобные сообщения.

Дуров написал, что пока рекламные сообщения доступны не всем, так как находятся в тестовом режиме.

«Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные расходы (такие как оборудование и центры обработки данных, которые используются администраторами для доставки своего контента сотням миллионов пользователей), мы планируем начать делиться доходами от рекламы с администраторами каналов, на которых отображаются рекламные сообщения — потому что это справедливо», — сообщил Дуров.

Он также уточнил, что администраторы некоторых каналов уже размещали рекламные сообщения. Они предложили попробовать новый более удобный «менее хаотичный» формат.

Telegram начал размещать рекламу в каналах, имеющих более 1000 подписчиков. Текст сообщений ограничен 160 символами.

Впервые рекламные сообщения в Telegram появились 5 ноября этого года.